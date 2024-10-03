Центробанк Китая - хорошо, Центробанк России - плохо

Сергей Сидоров

Интересно а как с высокой ставкой кредита можно успешно развивать свое производство. Ведь кредиты очень дорогие и сжирают всю прибыль. А без кредитов как приобрести оборудование, арендовать помещение, платить зарплату и налоги предпринимателям особенно на первых этапах развития? Не у всех папы олигархи.