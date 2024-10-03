Страна и люди
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Страна и люди

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Центробанк Китая - хорошо, Центробанк России - плохо

Центробанк Китая - хорошо, Центробанк России - плохо

Не могу пройти мимо темы хвалебных высказываний некоторых, так сказать, экономистов, в адрес Народного банка Китая (аналог нашего ЦБ) и очередного камня в огород Эльвиры Набиуллиной.

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Комментарии
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Сергей Сидоров
Интересно а как с высокой ставкой кредита можно успешно развивать свое производство. Ведь кредиты очень дорогие и сжирают всю прибыль. А без кредитов как приобрести оборудование, арендовать помещение, платить зарплату и налоги предпринимателям особенно на первых этапах развития? Не у всех папы олигархи.
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18 час.
Александр Т
А самое главное в Китае за госворовство расстреливают причем насмерть а не грозят пальчиком. А уж за пособничество врагу тоже в жопу не целуют а е.....!
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14 час.

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