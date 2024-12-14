В Пскове эксперты-криминалисты провели урок для школьников

Сотрудники Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ирина Толкачёва и капитан полиции Вероника Лотоцкая встретились с учащимися 4 класса погранично-таможенно-правового лицея № 22.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии