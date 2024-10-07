Песков: ВГТРК столкнулся с беспрецедентной хакерской атакой

Холдинг ВГТРК столкнулся с беспрецедентной атакой хакеров на свою цифровую инфраструктуру. Специалисты уже начали выяснять ее обстоятельства, отметил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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