По данным издания Politico, назначенный главой киевского режима Владимиром Зеленским новый главком Вооруженными силами Украины Александр Сырский стал известен среди военных под такими прозвищами как «генерал 200» и «мясник».
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