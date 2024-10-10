В правительстве РФ заявили о популярности программы сельской ипотеки

Более 150 тысяч семей уже воспользовались программой сельской ипотеки по ставке до 3%. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии