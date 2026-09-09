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Ивановские новости

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В Ивановской области могут изменить маршрут автобуса № 130 «Кохма – Беляницы»

В Ивановской области могут изменить маршрут автобуса № 130 «Кохма – Беляницы»

Предприниматель предложил изменить схему движения автобуса маршрута № 130. Для этого создадут комиссию, которая обследует маршрут и примет решение.

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