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Контрафронт

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Мали: Боевики «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин» (ДНИМ) устроили засаду и ненадолго взяли под...

Мали: Боевики «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин» (ДНИМ) устроили засаду и ненадолго взяли под свой контроль военный лагерь Диура в регионе Мопти ранее в тот же день, прежде чем бежать.

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