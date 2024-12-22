Просто дайте: Абхазия попросила Россию срочно вернуть бесплатный свет

Часовщик

Это-же надо сколько лет, все граждане России содержали этих бездельников.Если-бы они не взбрыкнули,то и дальше бы их содержали.Вместо того чтобы повышать благосостояние своего народа.Для пенсионеров денег нет,а для всяких холявщиков,пожалуста.И мы не знаем сколько ещё сидит на нашей шее,таких друзей.