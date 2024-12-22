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Просто дайте: Абхазия попросила Россию срочно вернуть бесплатный свет

Просто дайте: Абхазия попросила Россию срочно вернуть бесплатный свет

Бадра Гунба попросил руководство России вернуть бесплатные поставки электроэнергии. Взамен ничего не обещает: ни инвестсоглашения, ни ареста мятежников, ни возвращения долгов.

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Комментарии
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Часовщик
Это-же надо сколько лет, все граждане России содержали этих бездельников.Если-бы они не взбрыкнули,то и дальше бы их содержали.Вместо того чтобы повышать благосостояние своего народа.Для пенсионеров денег нет,а для всяких холявщиков,пожалуста.И мы не знаем сколько ещё сидит на нашей шее,таких друзей.
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13 час.
СТ
Сергей Туренко
Нудно выставить им предварительные условия в случае поставок электроэнергии и на определенный срок, если не будут выполнены, перекрыть с 1 февраля....
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12 час.
АндрейБорков
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1 час.

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