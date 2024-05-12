Россияне охотятся за новыми Lada Granta с «автоматом». Дилер продал машины всего за час

Несколько дней назад у дилера в Тольятти засветились новые Lada Granta с автоматической коробкой передач, а сейчас появились подробности: как сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, машины были проданы всего за час.
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