Новейший Kirin 9050 Pro, 2 ТБ памяти, очень яркий экран 6500 нит, Privacy Display и новая конструкция. Huawei Mate XT 2 поступил в продажу в Китае

Новый складной флагман Huawei получил аппаратную защиту конфиденциальности Huawei Mate XT 2, новый смартфон с тройным складыванием, поступил в продажу в официальном магазине VMall.
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