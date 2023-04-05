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"Наша власть полностью состоит из западников". Александр Дугин жестко о российской элите

"Наша власть полностью состоит из западников". Александр Дугин жестко о российской элите

85K прочитали На днях посмотрел выпуск "Большой игры" с участием Александра Дугина. Заинтересовало его жесткое высказывание насчет российской элиты.

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