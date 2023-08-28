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Руне о недовольстве Кортом №5: «Чем выше ты поднимаешься в рейтинге, тем больше преимуществ получаешь. В ATP так для всех делают – но для меня не сделали»

В первом круге четвертая ракетка мира играл на Корте №5 и уступил Роберто Карбаллесу-Баэне. Перед началом турнира он жаловался, что его поставили на второстепенную площадку.

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