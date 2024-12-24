"Единая Россия" запустила маркетплейс для покупки комплектующих для дронов

Партия "Единая Россия" (ЕР), Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) и банк ПСБ открыли маркетплейс, с помощью которого у военнослужащих появится возможность покупать комплектующие для производства беспилотников непосредственно в зоне специальной военной операции (СВО).