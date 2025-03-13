В России программы поддержки многодетных семей становятся привлекательными для мигрантов, что, по мнению экспертов, требует корректировки.
Мигранты получают льготы в ущерб россиянам»: эксперты забили тревогу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АА
Алекс Архипов
Откуда взялись мигранты в программах по раздаче жилья. Всех чиновников и депутатов, кто допустил это, надо отдать под суд.
Ответить
18 час.
IK
Irina Kislitsina
Наговорили, наговорили, скажите прямо - коренные народы России, а прежде всего славяне, как государство-образующий этнос.
Ответить
8 час.
Татьяна Собколова
А вы гоните из России в шею, посмотрим что получится. Вот так же и писать. Не смешите.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии