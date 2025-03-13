Мигранты получают льготы в ущерб россиянам»: эксперты забили тревогу

АА Алекс Архипов Откуда взялись мигранты в программах по раздаче жилья. Всех чиновников и депутатов, кто допустил это, надо отдать под суд.

IK Irina Kislitsina Наговорили, наговорили, скажите прямо - коренные народы России, а прежде всего славяне, как государство-образующий этнос.