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Мигранты получают льготы в ущерб россиянам»: эксперты забили тревогу

Мигранты получают льготы в ущерб россиянам»: эксперты забили тревогу

В России программы поддержки многодетных семей становятся привлекательными для мигрантов, что, по мнению экспертов, требует корректировки.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Откуда взялись мигранты в программах по раздаче жилья. Всех чиновников и депутатов, кто допустил это, надо отдать под суд.
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18 час.
IK
Irina Kislitsina
Наговорили, наговорили, скажите прямо - коренные народы России, а прежде всего славяне, как государство-образующий этнос.
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8 час.
Татьяна Собколова
А вы гоните из России в шею, посмотрим что получится. Вот так же и писать. Не смешите.
Ответить
1 час.
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