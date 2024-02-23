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TRENDYMEN

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    Ну да. Если не пускают в проходную, всегда найдётся дыра в заборе.Китаянка показала...
  • Элеонора Коган
    Прелестный бычок, супер!!!!Маленький бык выр...
  • лина любимцева
    Ага... Я вон шкаф заказала по инету. Привезли, выгрузили, И ВСЕ, а то что я заказывала и сборщика, даже не обратили в...Мужчина купил гот...

Мужчина купил готовый дом в службе доставки. Привезли уже с мебелью внутри, распаковка на видео

Мужчина купил готовый дом в службе доставки. Привезли уже с мебелью внутри, распаковка на видео

Рынок недвижимости показывает нестабильность по всему миру и новые поколения начинают искать другие варианты приемлемого по цене жилья.

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Комментарии
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ВераВерная
Дом без фундамента - как собачья конура. А все коммуникации куда выведены? Канализация, водопровод - это все как монтировать? Не говоря уже о собственности на земельный участок. Ерунда это полная. Как декорация для киносъёмки разве что...
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14 час.
лл
лина любимцева
Ага... Я вон шкаф заказала по инету. Привезли, выгрузили, И ВСЕ, а то что я заказывала и сборщика, даже не обратили внимания. Я две недели билась, чтобы  прислали сборщика мебели - бесполезно. А тут целый дом... СЕРВИС В РОССИИ ЗНАЕТЕ КАКОЙ ТЕПЕРЬ? Привезут, выгрузят - и поехали... Что хочешь,, то с этим домом и делай. ЯВНО ЭТО НЕ ПО НАМ...
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12 час.

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