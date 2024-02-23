Мужчина купил готовый дом в службе доставки. Привезли уже с мебелью внутри, распаковка на видео

Дом без фундамента - как собачья конура. А все коммуникации куда выведены? Канализация, водопровод - это все как монтировать? Не говоря уже о собственности на земельный участок. Ерунда это полная. Как декорация для киносъёмки разве что...

лл

лина любимцева

Ага... Я вон шкаф заказала по инету. Привезли, выгрузили, И ВСЕ, а то что я заказывала и сборщика, даже не обратили внимания. Я две недели билась, чтобы прислали сборщика мебели - бесполезно. А тут целый дом... СЕРВИС В РОССИИ ЗНАЕТЕ КАКОЙ ТЕПЕРЬ? Привезут, выгрузят - и поехали... Что хочешь,, то с этим домом и делай. ЯВНО ЭТО НЕ ПО НАМ...