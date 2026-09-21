Более 400 тысяч рублей долгов по зарплате выплатили работникам в Дзержинске

Более 400 тысяч рублей задолженности по зарплате выплатили работникам в Дзержинске. Погашения долга перед шестью сотрудниками строительно-монтажной организации «Спектр‑Н» удалось добиться после вмешательства прокуратуры, сообщает региональное ведомство.