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Амарал о Барко: «Его трансфер – чудо, это лучший игрок «Спартака» и РПЛ. Я провел две недели в Аргентине, чтобы убедить Эсекиеля и уговорить «Ривер Плейт» продать его»

– Одним из игроков, подписанных летом, стал Эсекиэль Барко, который выступал за молодежную сборную Аргентины.

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