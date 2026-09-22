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ЕС впервые согласовал трехлетнее продление персональных санкций против России

ЕС впервые согласовал трехлетнее продление персональных санкций против России

Послы стран Евросоюза договорились продлить еще примерно на три года санкционные ограничения в отношении порядка 3 тыс.

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