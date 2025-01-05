Военные в Приднестровье оказывают помощь жителям на фоне энергетического кризиса

Военнослужащие в Приднестровье оказывают помощь жителям республики в период энергетического кризиса, который был вызван прекращением поставок газа и отопления, а также введением веерных отключений электроэнергии.
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