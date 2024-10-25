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Врачи предупредили о возвращении давно забытой опасной болезни

Врачи предупредили о возвращении давно забытой опасной болезни

Житель Австралии озадачил врачей, попав в больницу со странными симптомами. Позже у него диагностировали давно забытую опасную болезнь — цингу, которая возникает из-за недостатка витамина С и которая практически исчезла в XX веке.

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