Врачи предупредили о возвращении давно забытой опасной болезни

Житель Австралии озадачил врачей, попав в больницу со странными симптомами. Позже у него диагностировали давно забытую опасную болезнь — цингу, которая возникает из-за недостатка витамина С и которая практически исчезла в XX веке.
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