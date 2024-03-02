Нацпроект «Семья» стал самой обсуждаемой темой послания президента в соцсетях

По информации Brand Analytics, граждане Российской Федерации в интернете больше всего обсуждают государственный проект «Семья», вследствие выступления президента России Владимира Путина на послании Федеральному Собранию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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