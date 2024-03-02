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Нацпроект «Семья» стал самой обсуждаемой темой послания президента в соцсетях

Нацпроект «Семья» стал самой обсуждаемой темой послания президента в соцсетях

По информации Brand Analytics, граждане Российской Федерации в интернете больше всего обсуждают государственный проект «Семья», вследствие выступления президента России Владимира Путина на послании Федеральному Собранию.

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