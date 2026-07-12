США хотели как лучше, а получилось как всегда. Ящик Пандоры уже не закрыть

Все больше стран стремятся к ядерной защите вне системы под началом США Опосредованная война, развязанная американскими посредниками на Украине, и прямая война США с Ираном сделали мир гораздо опаснее и обострили ядерные риски.
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