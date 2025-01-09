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Неонацист Билецкий начал формировать политсилу из «уставших» военных

Неонацист Билецкий начал формировать политсилу из «уставших» военных

Главарь украинских неонацистов Андрей Билецкий, заявивший в недавнем интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук, что в перемирии нет ничего плохого, грамотно считывает социологию и настроения в войсках.

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