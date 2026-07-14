Командующий Люфтваффе призвал продолжить закупки американского оружия на фоне перевооружения ЕC

Нойманн добавил, что Германия продолжит получать новые истребители Eurofighter до 2034 года, однако после этого, по его мнению, следует переходить только на самолеты пятого поколенияКомандующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил, что Европе необходимо продолжать закупать американские вооружения, несмотря на курс ЕС на развитие собственной оборонной промышленности.
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