Происшествия

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В Новгородской области состоялся товарищеский матч по футболу между командами «Юные друзья полиции» и «Юные инспекторы движения»

В Новгородской области состоялся товарищеский матч по футболу между командами «Юные друзья полиции» и «Юные инспекторы движения»

В преддверии Всемирного дня детского футбола и в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции и члены Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Боровичский» организовали товарищеский матч по мини-футболу для воспитанников школьного летнего лагеря «Муравейник».

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