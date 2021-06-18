В Новгородской области состоялся товарищеский матч по футболу между командами «Юные друзья полиции» и «Юные инспекторы движения»

В преддверии Всемирного дня детского футбола и в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции и члены Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Боровичский» организовали товарищеский матч по мини-футболу для воспитанников школьного летнего лагеря «Муравейник».