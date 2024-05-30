Ташкент становится для Москвы точкой опоры – Астана проигрывает, уходя под Запад

Трёхдневный визит Владимира Путина в Узбекистан является стратегическим с точки зрения закрепления процесса экономической переориентации России на Восток, а также показывает, как важна сегодня Центральная Азия для обеспечения безопасности страны с юга с целью недопущения отрыва региона со стороны англосаксов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Горит "важнейшая техника". Командный пункт F-16 "снесён" гиперзвуком. НАТО не могла оправиться больше суток: Сводка с фронтов СВО
- Белоусов вслед за собой привел "тихого убийцу" генералов. Теперь понятно кто отправляет в СИЗО ставленников Шойгу
- Молодой лейтенант заметил среди пленных немцев знакомое лицо и остановился. Он пригляделся и побледнел.
Свежие комментарии