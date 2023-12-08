The Washington Post: Украинские мужчины самыми разными способами уклоняются от призыва в армию

Украинские мужчины используют самые разные уловки, чтобы не идти в армию и не оказаться на фронте, пишет популярное американское издание.
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