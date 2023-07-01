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Член палаты представителей Конгресса США внесла поправку о запрете финансирования Украины до окончания конфликта

Член палаты представителей Конгресса США внесла поправку о запрете финансирования Украины до окончания конфликта

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии (штат Джорджия) Марджори Тейлор Грин выступила с законодательной инициативой, по которой со следующего финансового года Соединенные Штаты должны прекратить выделять деньги украинскому режиму.

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