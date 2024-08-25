Французский суд продлил срок содержания Дурова под стражей

Во Франции продлили арест основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Как сообщил «360», в ночь с воскресенья на понедельник занимающийся делом бизнесмена судья продлил арест, который может длиться до четырех дней.
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