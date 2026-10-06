ИКИ РАН: новый взрыв на Солнце выбросил облако плазмы в сторону Земли

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что за последние три часа на Солнце произошли две мощные вспышки классов M1.
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