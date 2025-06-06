Пока у нас была ночь и мы спали, в Америке был вечер и все наблюдали за комедией под условным названием "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем Дональд Трамп с Илоном Маском".
Деритесь!
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Пока у нас была ночь и мы спали, в Америке был вечер и все наблюдали за комедией под условным названием "Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем Дональд Трамп с Илоном Маском".
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