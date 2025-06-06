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Пока  у нас   была  ночь  и  мы  спали,   в   Америке  был  вечер  и  все  наблюдали   за  комедией  под   условным  названием "Как поссорился  Иван  Иванович  с  Иваном  Никифоровичем  Дональд  Трамп  с Илоном Маском".

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