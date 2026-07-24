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Царьград

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«Росатом» представил к наградам погибших на Запорожской АЭС специалистов

«Росатом» представил к наградам погибших на Запорожской АЭС специалистов

Гендиректор «Росатома» объявил о посмертном награждении инженера Александра Яковлева и водителя Дмитрия Филиппова, погибших после удара ВСУ по служебному авто Запорожской АЭС 15 июля.

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