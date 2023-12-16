Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    Я Вас умоляю! В смысле не делать таких опрометчивых заявлений. 😂 Казахстан поставляет нефть в Европу по единственном..."А не нужно было ...
  • Серж Южанин
    «Их там в бункере...
  • Серж Южанин
    «Их там в бункере...

Желаете "бомбу"? Их есть. В Марокко. В среду

Желаете "бомбу"? Их есть. В Марокко. В среду

Glor Salivan    Постоянный представитель Саудовской Аравии (СА) в ЛАГ Абдулазиз бен Абдулла Аль-​Матар на второй координационной встрече на уровне делегатов в штаб-​квартире в Каире по подготовке к Шестому Арабо-​Российскому форуму сотрудничества Теперь понятна истинная причина недавнего, личного, мощного вояжа ВВП в ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также срочного, после него, прилёта Президента Ирана Раиси в Москву, как и встречи ВВП, в Москве на форуме ВТБ, с представителем султана Омана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕС
Евгений Саваровский
Уже не видно дальнейшего процветания Запада, новый миропорядок расцветает.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх