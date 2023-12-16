Желаете "бомбу"? Их есть. В Марокко. В среду

Glor Salivan Постоянный представитель Саудовской Аравии (СА) в ЛАГ Абдулазиз бен Абдулла Аль-​Матар на второй координационной встрече на уровне делегатов в штаб-​квартире в Каире по подготовке к Шестому Арабо-​Российскому форуму сотрудничества Теперь понятна истинная причина недавнего, личного, мощного вояжа ВВП в ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также срочного, после него, прилёта Президента Ирана Раиси в Москву, как и встречи ВВП, в Москве на форуме ВТБ, с представителем султана Омана.