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Царьград

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Блогер Sasha Belair заплатит Роскомнадзору 45,7 тыс. рублей

Блогер Sasha Belair заплатит Роскомнадзору 45,7 тыс. рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал блогера и певицу Александру Белякову выплатить Роскомнадзору 45 714 рублей 29 копеек задолженности, а также 8 тысяч рублей госпошлины.

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