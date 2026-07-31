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Суд изъял у экстремистской организации больше сотни объектов недвижимости

Суд изъял у экстремистской организации больше сотни объектов недвижимости

Решение об обращении в доход государства 123 объектов жилой и нежилой недвижимости, связанных со «Свидетелями Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), принял Кузьминский районный суд Москвы, 31 июля сообщает РБК.

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