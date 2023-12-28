Немного промахнулись: в Якутии пассажирский самолёт сел на замёрзшую реку

На борту воздушного судна "Полярных авиалиний" находились 34 человека.Пассажирский самолёт Ан-24 принадлежащий авиакомпании "Полярные авиалинии" с 34 людьми на борту промахнулся мимо взлётно-посадочной полосы.
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