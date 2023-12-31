В России вступил в силу закон о маткапитале на ребенка гражданам РФ

Начиная с 1 января 2024 года, материнский капитал будет выдаваться только родителям, имеющим российское гражданство на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок также является гражданином России по рождению.
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