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В России вступил в силу закон о маткапитале на ребенка гражданам РФ

В России вступил в силу закон о маткапитале на ребенка гражданам РФ

Начиная с 1 января 2024 года, материнский капитал будет выдаваться только родителям, имеющим российское гражданство на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок также является гражданином России по рождению.

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