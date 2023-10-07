Ну вы в курсе, да, - если что, Армения тоже арестует Путина. Сие следует из ратификации ей Римского статута.
Ну что, бывшие младшие братья, выпендрились? Теперь не вопите "А меня то за що?!"
Комментарии
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Василий Сталин
Там этим придуркам самое место
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6 час.
Виктор Рыбаков
Армянам бы самим,без науськивания заокеанского дяди в звёзднополосатых подштанниках и его своры,подумать о своей судьбе....Вроде,древний,мудрый народ.Пашиняны приходят и уходят,а вот останется ли после них Армения....А Россия рядом всегда.
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6 час.
Михаил Сартин
А что, нам привыкать? То одни друзья нас обманут, то другие нам нагадят, вечно ходим с лапшой на ушах. О своем народе времени подумать даже нет. Какая там медицина, образование, а пенсионеры вообще нахрен не нужны. Если дожили до 65 - готовьтесь к смерти.
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5 час.
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