Чернышенко встретился с волонтерами, задействованными в ликвидации последствий ЧС в Черном море

АНАПА, 31 января, ФедералПресс. В Анапе заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел встречу с представителями волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ, которые занимаются очисткой Черноморского побережья от загрязнений мазутом.
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