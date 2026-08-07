Семак назвал состав «Зенита» на матч с «Родиной»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не считает «Родину» слабой командой, отметив серьёзную подготовку «сине-бело-голубых» к матчу с московской командой в рамках 3-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
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