Нацбанк Украины готов обсуждать введение финансовых ограничений для уклонистов

Национальный банк Украины (НБУ) готов принять участие в работе над законопроектом о мобилизации. Как сообщил его глава Андрей Пышный, это объясняется тем, что положения регулятора предусматривают финансовые ограничения для уклонистов от службы в армии.
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