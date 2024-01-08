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Нацбанк Украины готов обсуждать введение финансовых ограничений для уклонистов

Нацбанк Украины готов обсуждать введение финансовых ограничений для уклонистов

Национальный банк Украины (НБУ) готов принять участие в работе над законопроектом о мобилизации. Как сообщил его глава Андрей Пышный, это объясняется тем, что положения регулятора предусматривают финансовые ограничения для уклонистов от службы в армии.

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