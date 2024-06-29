IZ: Кения и Чад могут отменить визовый режим для россиян

Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с Кенией и Чадом, об этом информирует «Известия». Эти направления становятся популярными среди российских туристов, например, поездки в Кению увеличились на 40%.
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