Роналду заочно приговорен в Иране к 99 ударам плетью. Что он сделал 

Пятикратный обладатель "Золотого мяча", португальский нападающий «Аль-Насра» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду заочно приговорен в Иране к наказанию в 99 ударов плетью за то, что обнял и поцеловал художницу Фатиму во время визита в Тегеран на матч Лиги чемпионов Азии против «Персеполиса».