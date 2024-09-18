Выбор времени для операции по взрывам пейджеров в Ливане объяснили

FP: взрывы пейджеров могут быть первым залпом военной кампании Израиля в Ливане Взрывы пейджеров могут быть первым залпом длительной военной кампании Израиля против ливанской «Хезболлы» или последней тайной операцией против союзников Ирана.
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