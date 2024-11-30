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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стэмкос после 2:3 с «Тампой»: «У «Нэшвилла» проблемы с голами. Надо справляться с этим за счет правильного отношения к делу. Мы же идем куда-то не туда»

Форвард высказался после домашнего поражения в регулярном чемпионате НХЛ от его бывшей команды – «Тампы» (2:3 ОТ).

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