Карельские десантники-пожарные готовы к борьбе с огнем

На прошлой неделе завершились тренировки специалистов Карельского центра авиационной охраны лесов. 150 десантников-пожарных отработали спуски с вертолетов Ми-8 с высоты от 10 до 40 метров, используя специальные роликовые устройства.
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