«РВ»: российские бойцы выследили и сожгли «лучшую» САУ НАТО у Часова Яра

Артиллеристы отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа выследили и ликвидировали немецкую самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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