Запад пытается вычислить дату российского наступления

Наступление на украинские позиции в ДНР ведут сразу 3 группировки войск: «Центр», «Юг» и «Восток». «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева наступает на севере Бахмутского района, на границе с ЛНР, в районе Григоровки, Ямполовки и Серебрянки (Краснолиманское тактическое направление).