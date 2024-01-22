Запад пытается вычислить дату российского наступления

Наступление на украинские позиции в ДНР ведут сразу 3 группировки войск: «Центр», «Юг» и «Восток». «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева наступает на севере Бахмутского района, на границе с ЛНР, в районе Григоровки, Ямполовки и Серебрянки (Краснолиманское тактическое направление).
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