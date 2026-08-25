Кандидаты в депутаты обсудили патриотизм и поддержку семей на предвыборных дебатах

На первом раунде предвыборных дебатов кандидаты в депутаты Государственной Думы от партий «Справедливая Россия», «Родина» и Партии прямой демократии обсудили ключевые темы, связанные с продвижением патриотизма, поддержкой традиционных ценностей, а также мерами поддержки семей и матерей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии