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Кандидаты в депутаты обсудили патриотизм и поддержку семей на предвыборных дебатах

Кандидаты в депутаты обсудили патриотизм и поддержку семей на предвыборных дебатах

На первом раунде предвыборных дебатов кандидаты в депутаты Государственной Думы от партий «Справедливая Россия», «Родина» и Партии прямой демократии обсудили ключевые темы, связанные с продвижением патриотизма, поддержкой традиционных ценностей, а также мерами поддержки семей и матерей.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
А если денег на города-герои не будет ребёнка сразу отчислят или постепенно? Может не разовые субсидии, а сделать так, чтобы бесплатное образование стало менее разорительным?
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