Продюсер Илья Стюарт: Фильм Серебренникова о Лимонове покажут в 2024 году

Продюсер Илья Стюарт заявил, что бежавший из РФ из-за своей ярой антироссийской позиции режиссер Кирилл Серебренников завершил работу над фильмом “Лимонов, баллада об Эдичке” (в оригинале – “Limonov, the Ballad of Eddie”).