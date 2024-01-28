Продюсер Илья Стюарт: Фильм Серебренникова о Лимонове покажут в 2024 году

Продюсер Илья Стюарт заявил, что бежавший из РФ из-за своей ярой антироссийской позиции режиссер Кирилл Серебренников завершил работу над фильмом “Лимонов, баллада об Эдичке” (в оригинале – “Limonov, the Ballad of Eddie”).
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